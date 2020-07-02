TƏBİB о предсмертной аудиозаписи сотрудника AzTV – ВИДЕО

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На днях режиссер департамента социально-политических и аналитических программ AzTV Самир Нематзаде скончался от коронавируса.

Ему было всего 36 лет, 15 из которых он проработал на AzTV.

Незадолго до кончины мужчина отправил родным аудиозапись, на которой пожаловался на плохие условия в Клиническом медицинском центре №1 (бывшей больнице Семашко), несоответствующее лечение, отсутствие воды и санузла.

Как заявила 1news.az руководитель пресс-службы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ревана Алиева, комментируя эту аудиозапись, объединение знакомо с ней.

«По этому поводу проводится разбирательство.

Установлено, что Самир Нематзаде после обращения в одну из частных клиник был в тяжелом состоянии помещен в Клинический медицинский центр №1. Ему поставили диагноз – острое респираторное заболевание, двусторонняя пневмония в тяжелой форме, анемия, спленомегалия, острая сердечно-легочная недостаточность.

Помещенного в реанимацию больницы пациента сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался через 40 минут», - подчеркнула Р.Алиева, отметив, что разбирательство продолжается.

Тимур Рзаев

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