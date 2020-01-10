Тела погибших в Баку студенток отправлены на Шри-Ланку – ФОТО - ВИДЕО

Тела трех студенток, задохнувшихся от дыма во время пожара в жилом доме в Баку, на этой неделе были отправлены на Шри-Ланку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на businessnews.lk, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Шри-Ланки.

Сообщается, что при участии дипломатических представительств Шри-Ланки в Иране и Катаре тела студенток были доставлены в столицу Шри-Ланки - город Коломбо.

Напомним, что в пятницу, 10 января, на улице Ханлар в поселке Баилов Сабаильского района Баку во время пожара в жилом доме погибли три студентки.

Как сообщили тогда 1news.az в Бакинской городской прокуратуре, пожар в однокомнатной квартире площадью 36 кв. м произошел, по предварительным данным, из-за короткого замыкания.

От возникшего при пожаре дыма задохнулись три иностранные студентки Западно-Каспийского Университета, гражданки Шри-Ланки - 25-летняя Жайакоди Арачшиде, 23-летняя Тарукки Амайя и 21-летняя Мальша Сандеепанид.

Сабаильская районная прокуратура возбудила по факту уголовное дело по статье 314.2 («Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия») УК АР.

Назначены соответствующие экспертизы, расследуются причины инцидента.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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