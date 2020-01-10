New York Times: Новое видео доказывает, что самолет над Тегераном был сбит - ВИДЕО

Американская газета The New York Times опубликовала на своем сайте видео, на котором запечатлен момент подрыва украинского пассажирского самолета возле международного аэропорта Тегерана.

Как отмечает издание, видео проверено на достоверность.

Судя по кадрам, NY Times предполагает, что ракета выстрелила в самолет над городом Паранд, находящимся возле аэропорта. Однако самолет сразу не взорвался – он продолжал лететь еще несколько минут, повернув обратно в сторону аэропорта.

Перестав на тот момент передавать сигнал, самолет пролетел еще несколько минут, после чего взорвался.

Визуальные и звуковые элементы на видеокадрах соответствуют информации о траектории полета и спутниковым снимкам района, где разбился самолет. Спутниковые снимки были сделаны в четверг и предоставлены газете компанией Maxar Technologies, занимающейся космическими разработками.

При сравнении кадров видеозаписи и спутниковых снимков видно, что речь идет об одном и том же пространстве. На приведенных ниже фотоколлажах продемонстрированы сравнения, которые показывают, что видео сделано на участке, где упал украинский самолет.

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение ранним утром 8 января, сразу после вылета из тегеранского аэропорта. Он следовал по маршруту Тегеран-Киев.

В результате погибли девять членов экипажа и все 167 пассажиров, среди которых граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Совет Национальной безопасности Украины рассматривает среди основных вероятных причин катастрофы взрыв двигателя по техническим причинам, поражение зенитной ракетой, а также не исключает вероятность теракта.

Представители разведки США и Ирака полагают, что иранские зенитные ракетные системы могли сбить украинский гражданский самолет по ошибке, так как, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на американские военные базы в Ираке.

Иранская сторона отказалась передавать бортовые самописцы компании Boeing для исследований. Власти решили самостоятельно выбрать страну, которая проведет расшифровку.

Ситуация, сложившаяся вокруг Ирана в последние дни, привела к тому, что многие авиакомпании мира прекращают полеты над Ираном и Ираком, пуская свои самолеты альтернативными маршрутами – в обход небезопасного воздушного пространства.

Среди таких компаний Air France, Singapore Airlines, Air Astanа, Lufthansa, Turkish Airlines, российские авиакомпании «Уральские авиалинии» и S7, а также «Международные авиалинии Украины».

Авиакомпании, выполняющие рейсы из Баку в страны Ближнего Востока, пока маршрут полетов не меняли, объясняя такое решение тем, что на данный момент отсутствует действительная угроза безопасности.

9 января 2020 года объявлен в Украине днем траура в связи с трагедией.

Источник: Flightradar24, OpenStreetMap, Google

Елена Остапенко, Г.Р.