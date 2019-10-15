Топ-10 самых необычных детских садов мира - ФОТО

Детство – это самое важное и самое потрясающее время в жизни человека, как говорил Сергей Бодров.

Каждый родитель хочет подобрать для своего ребенка самый лучший детский садик. Комфорт, безопасность, грамотные воспитатели и много места для творчества и развития малыша – основные факторы, по которым родители выбирают, где будет проводить время их малыш. Мы подобрали топ-10 самых необычных детский садов мира, фотографии которых не могут не радовать глаз.

Вьетнам

Детский сад в городе Хошимин был построен по проекту вьетнамского бюро Kientruc O. Извилистая лестница ведет в сад на крыше. Местные жители находят определенное сходство детского сада и конструкторов Lego из-за орнаментов и отверстий, которые образуются за счет использования разноформатного красного кирпича.

Япония (Сендай)

Фасад детского сада по проекту Masahiko Fujimori Architects в городе Сендай оформлен цветными элементами-домиками. Яркий архитектурный акцент был создан по мотивам детских рисунков — именно так маленький ребенок изображает здания.

Япония (Фукуока)

Главным элементом детского сада в Фукуоке по проекту Emmanuelle Moureaux стал красочный фасад, который сама архитектор называет цветной рощей. Абстрактный узор включает 63 «дерева» в 22 цветовых вариантах.

Южная Корея

Еще один цветной детский садик, на этот раз — прямиком из Сеула. Бюро Jungmin Nam спроектировало живописное семиэтажное здание. Объединяет яркие пространства для обучения и развития лестница, которая также выполняет роль игровой площадки.

Великобритания

В английском городе Хакни студия Lipton Plant отремонтировала детский общественный центр 1930-х годов. Пространство организовано вокруг масштабной древовидной лестницы. Этот элемент вдохновлен романом Йохана Дэвида Уисса «Швейцарская семья Робинзонов», в котором семейство на необитаемом острове обустроило жилище вокруг дерева.

Франция

В пригороде Парижа огромный желтый жираф насквозь проткнул здание детского сада по проекту Hondelatte Laporte Architectes. Экзотическое животное не только украшает строение, но и выполняет функцию одной из опор. Жираф, однако, не скучает в одиночестве. К нему «подселили» не менее дружелюбного и интерактивного белого медведя — все ради детей!

Германия (Берлин)

В берлинском детском садике Taka-Tuka-Land архитекторы решили акцентировать внимание на том, что дети очень подвижны. В Taka-Tuka-Land нет твердых поверхностей (кроме пола) и острых углов. Ну а назван он в честь идеальной для детей страны Така-Тука из сказки про Пеппи Длинныйчулок.

Хорватия (Загреб)

Архитектурная компания Radionica Arhitekture, создавшая детский садик Segrt Hlapic в хорватской столице Загребе, решила, что детям вовсе не обязательно осваивать сложности лабиринтов коридоров больших зданий. В итоге у них вышел просто вытянутый детский сад, где каждой группе детишек доступно огромное помещение, объединяющее в себе и спальню, и игровую, и учебный класс.

Китай (Тяньцзинь)

Loop Kindergarten построили в 2012 году. Сад имеет округлые края, вкрапления яркого цвета, форму «пончика» — все это и многое другое формирует эстетическое, позитивное пространство для игры и обучения, создает иллюзию движения, помогает развитию воображения и общению. Много окон впускают естественный свет, а крыша с искусственной травой – еще одна площадка для игры.

Германия (Карсруэ)

Kindergarten Wolfartsweier – новый детский сад в виде кота находится в Вольфартсвайере, районе немецкого города Карлсруэ, недалеко от французской границы. Архитекторы Томи Унгерер и Айла-Сюзан Йондель выбрали для воплощения замысла форму игривого кота, готовящегося к прыжку. Детский сад открылся в 2002 году. Дети входят в «рот» по красному ковру-языку, как послушные мыши, готовые быть проглоченными. Внутри «лап» находятся игровые площадки, а в «животе» – раздевалка, учебная комната, кухня, столовая и лестница. Второй этаж — «голова». В ней разместился зал, в котором днем всегда светло благодаря огромным окнам-глазницам.

Источники: Elle Decoration, Fontanka.ru

И. Н.