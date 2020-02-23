Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса

Турция приняла решение в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этой стране было зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом, сообщило турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники.

По его данным, закрыты контрольно-пропускные пункты Капыкей и Эсендере на турецко-иранской границе. Отмечается, что меры были приняты на фоне притока туристов из Ирана в провинцию Ван на востоке Турции в преддверии праздника Навруз.

В Иране в связи с распространением коронавируса сообщили о закрытии учебных заведений в ряде провинций страны, также были отменены культурные мероприятия, а ряд спортивных соревнований пройдет без зрителей.

Ria.ru