Осуществление полетов из Баку над территорией Ирана продолжается - ФОТО   

Первые дни нового года ознаменовались значительной эскалацией давнего противостояния между США и Ираном.

США в результате авианалета ликвидировали значимую военную фигуру Ирана – генерала Сулеймани, на что Иран ответил бомбежкой военных объектов США в Ираке.

Сразу вслед за этим возле Тегерана потерпел крушение пассажирский самолет Украинских авиалиний.

В целях обеспечения безопасности многие авиакомпании мира решили временно избегать воздушного пространства Ирана, пустив свои рейсы обходными путями.

Среди таких компаний Air France, Singapore Airlines, Air Astanа, Lufthansa, Turkish Airlines, Ural Airlines и S7, а также Ukrainian International Airline. Запретили полеты для своих гражданских самолетов над Ираном и Ираком также и Соединенные Штаты.

Как отмечают эксперты, альтернативные обходные маршруты неминуемо означают увеличение дальности и продолжительности рейсов, больший расход авиатоплива и ресурса воздушных судов, что может привести к росту цен на билеты.

Иран – южный сосед Азербайджана, с которым страна имеет 765 км общей сухопутной границы. В Тегеран из Баку летают регулярные авиарейсы. Кроме того, из Баку в сторону стран Ближнего Востока есть ряд авиарейсов – в Дубай, Шаржу, Доху, Бахрейн.

В результате небольшого опроса выяснилось, что ни одна из авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в этом направлении из Баку, не изменила маршрут полетов. Они по-прежнему следуют через воздушное пространство Ирана. Как отметили в большинстве компаний, действительной угрозы на данный момент нет.

На сайте FlightRadar24, который отслеживает передвижение воздушных судов в режиме реального времени, можно видеть, что через территорию Ирана по-прежнему летит значительное число самолетов.

Первым о неизменности маршрутов полетов по направлению Баку–Тегеран, а также в другие страны Ближнего Востока, пролегающих через иранское воздушное пространство, сообщил национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL. То же относится и к лоукостеру Buta Airways, который является частью AZAL.

В бакинском представительстве компании Qatar Airways, которая осуществляет рейсы Баку–Доха, на запрос 1news.az ответили, что изменений в маршрутах на данный момент не предусмотрено. При этом также отметили, что ситуация находится под контролем, поскольку безопасность пассажиров – вопрос первоочередной значимости для компании.

Не изменила маршрут своих рейсов и авиакомпания Air Arabia, которая летает из Баку в Шаржу (ОАЭ).

«Если бы существовала действительная угроза, конечно, самолеты не отправлялись бы в рейсы через небезопасное воздушное пространство. На данный момент доказательств такой угрозы нет», - сказали в бакинском представительстве компании.

Там также отметили, что Air Arabia неукоснительно следует инструкциям международных авиационных органов, регулирующих авиаперевозки, продолжает следить за развитием событий и находится в тесном контакте с официальными структурами.

Безопасность пассажиров и членов экипажа здесь также назвали приоритетом.

Рейсы Баку–Дубай тоже осуществляются по прежнему маршруту, через воздушное пространство Ирана. Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе головного офиса авиакомпании FlyDubai, которая выполняет рейсы по этому направлению.

«FlyDubai выполняет рейсы в соответствии с инструкциями международных авиационных органов. Мы продолжает следить за ситуацией и при необходимости внесем изменения, проконсультировавшись с соответствующими структурами», - сказали в компании.

Решать – лететь или не лететь рейсами над иранской территорией – остается самим пассажирам.

Источник: FlightRadar24

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Елена Остапенко, Г.Р.