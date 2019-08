Карабахские армяне расстреливали ереванцев по приказу президента Армении: подробности громкого слива

Статья Русской службы BBC об участии подразделений т.н. «армии НКР» в расстреле демонстрантов в марте 2008 года в Ереване, помимо того что крайне интересна сама по себе, получает любопытное криминальное продолжение.

Спустя день после публикации материала, его автор, журналист Григорий Атанесян начал получать сообщения с угрозой смерти, о чем написал в своем Twitter.

Напомним, что статья посвящена расследованию по делу 1 марта 2008 года, когда при силовом разгоне протестующих против фальсификации президентских выборов погибли 10 человек.

Always wondered what it feels like to receive a death threat and now I have to say it is vicarious embarrassment — Grigor Atanesian (@atanessi) August 8, 2019