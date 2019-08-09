Карабахские армяне расстреливали ереванцев по приказу президента Армении: подробности громкого слива

Статья Русской службы BBC об участии подразделений т.н. «армии НКР» в расстреле демонстрантов в марте 2008 года в Ереване, помимо того что крайне интересна сама по себе, получает любопытное криминальное продолжение.

Спустя день после публикации материала, его автор, журналист Григорий Атанесян начал получать сообщения с угрозой смерти, о чем написал в своем Twitter.

Напомним, что статья посвящена расследованию по делу 1 марта 2008 года, когда при силовом разгоне протестующих против фальсификации президентских выборов погибли 10 человек.

Always wondered what it feels like to receive a death threat and now I have to say it is vicarious embarrassment — Grigor Atanesian (@atanessi) August 8, 2019

В следственных документах, которые оказались в распоряжении BBC, фигурируют два бывших президента Армении - Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также два влиятельных бизнесмена-депутата - Гагик Царукян и Самвел Алексанян, которые могли финансировать пребывание в Ереване карабахских силовиков в дни разгона демонстрации.

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За два президентских срока Саргсяна виновные в убийствах не были найдены. Новое расследование событий марта 2008 года было открыто по инициативе нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пришедшего к власти на волне массовых протестов в апреле-мае 2018 года. Оно же легло в основу процесса над экс-президентом Армении Робертом Кочаряном.

Один из наиболее интересных моментов статьи – в ней со ссылкой на следствие отмечается, что огонь по демонстрантам открыли карабахские силовики из «армии» марионеточного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. Командовал карабахскими боевиками генерал-майор Самвел Карапетян (Огановский), который в настоящее время проходит в статусе свидетеля по делу «1 марта».

На допросах следователи утверждали, что отряд Самвела Карапетяна был расквартирован в подвале администрации президента. Следствие также считает, что отряд посещали два президента – Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

На момент четырехчасового допроса, копия протокола которого находится в распоряжении BBC, Самвел Карапетян занимал должность «заместителя министра обороны» сепаратистского режима и ушел в отставку в апреле 2019 года.

На допросе 15 августа 2018 года сам Карапетян подтвердил факт того, что в 2008 году он командовал переброшенными в Ереван карабахскими подразделениями.

Однако дальше версии Специальной следственной службы Армении и генерала Карапетяна разошлись.

По версии следствия, Карапетян сформировал из своих подчиненных специальную группу из 20 человек, которая была расквартирована в подвале президентской резиденции на проспекте маршала Баграмяна.

Там членов группы «несколько раз посетили президент Роберт Кочарян и [избранный президентом] премьер-министр Серж Саргсян», утверждал следователь на допросе Карапетяна.

Все члены группы выразили готовность «стрелять в народ» при наличии приказа, и именно эта группа стреляла в протестующих, по версии следствия.

Во время допроса Карапетян отверг все обвинения и заявил, что «приказа стрелять в народ никто не давал». Генерал был немногословен и ограничился односложными опровержениями.

Аналогичные обвинения в адрес Карапетяна были озвучены во время допросов еще нескольких свидетелей, но те не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о его роли в трагедии 1 марта.

В ответ на запрос BBC Карапетян написал в электронном письме, что он «уже дал соответствующим органам разъяснения по обозначенным вопросам». «Я не вижу необходимости к ним возвращаться», - добавил он.

На фото: Самвел Карапетян

В то же время, по сообщению армянских СМИ, Самвел Карапетян дал интервью изданию Armlur.am, в котором отрицал, что мог дать приказ стрелять в митингующих. «Как я мог отдать такой приказ? Эх... разве я такой человек? Разве я мог отдать приказ стрелять в митингующих?» - сказал Карапетян.

Кто такой Самвел Карапетян (Огановский)?

Самвел Джамилович Карапетян известен также под псевдонимом «Оганов Само» (взятым в честь его дяди по материнской линии Рудика Оганова) - военный преступник, участвовавший в оккупации азербайджанских территорий.

Родился в Ханкенди. Проходил службу в Вооруженных силах СССР в 1980-1983 годах. Примкнув в 1988 году к сепаратистскому движению, сколотил и возглавил военизированный отряд из 200 добровольцев. В 1992-1994 годах уже командовал полком так называемой «армии обороны НКР», участвовал в оккупации Шуши, Лачина, Агдере, Кяльбаджара, Физули…

С 2000 года Самвел Карапетян был «замминистра обороны» марионеточного режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, наградившего его званием «героя», и заместителем командующего сепаратистской «армией».

Как видно, Самвел Карапетян (Огановский) – один из наиболее заметных представителей преступного «карабахского клана» под предводительством Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, руки которых по локоть в крови азербайджанского народа - человек, которому ничего не стоило расстрелять мирных людей, даже своих соотечественников, вышедших на улицы выразить протест против фальшивых выборов.

Что стоит такому человеку «заказать» журналиста, который разоблачил его, обнародовав в известном издании следственные документы?

Откуда утечка?

Появление в BBC протокола допроса Самвела Карапетяна вызвало большой переполох и в армянской политической верхушке. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в беседе с журналистами затруднился сказать, как следственные документы по делу 1 марта оказались в распоряжении Русской службы BBC. По его словам, правильнее адресовать этот вопрос руководителям следственных органов.

«С точки зрения безопасности было бы лучше, если бы документы не попали в распоряжении BBC. Но раз оказались, то нужно выяснить у следователей. Вы понимаете, в мире нет страны, где не было бы проблем с утечкой конфиденциальной информации. Самый яркий пример – Wikileaks. Армения также не застрахована от этого, но мы стремимся свести к минимуму такую угрозу», - цитирует Григоряна «Sputnik Армения».

Журналисты несколько раз спросили, не является ли угрозой для Армении слив такого рода информации, а также мог ли слив быть организован при поддержке властей. На эти и другие вопросы ответов у Григоряна не нашлось. Он считает, что следственные органы сами должны расследовать и выяснить ситуацию.

Между тем, сегодня в армянских изданиях появилась версия о том, что материал BBC по событиям 1 марта 2008 года заказал избранный под давлением властей членом Конституционного суда Армении Ваге Григорян. Как сообщают СМИ, материал по 1 марта был размещен в публикации ВВС при посредничестве судьи КС Ваге Григоряна, который пользуется поддержкой властей, и указанию начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна.

Отмечается, что журналист Григорий Атанесян получил пакет лично от Ваге Григоряна. А Григорян заверил журналиста, что материалы ему предоставил лично Сасун Хачатрян.

А что по этому поводу думают в Баку?

Политический обозреватель Фархад Мамедов считает, что предание огласке в СМИ закрытых материалов следствия – это составная часть кампании, которую ведет Никол Пашинян против «карабахского клана».

«Есть дело, которое рассматривается в суде и по которому проходит также экс-президент Роберт Кочарян как главный виновник событий марта 2008 года. А упомянутый Карапетян (Огановский) проходит в деле в качестве свидетеля. И то, что огласке была предана именно часть следственных материалов, касающаяся участия в мартовских событиях Самвела Карапетяна (Огановского), показывает, что в команде Пашиняна нет уверенности в том, что они смогут в правовом поле, в суде доказать причастность Кочаряна к убийствам демонстрантов», - сказал Фархад Мамедов.

Поэтому, продолжил он, и осуществляются такие «вбросы», причем посредством не своих, а зарубежных медиа: «Дело в том, что если проанализировать всю сферу СМИ Армении, мы увидим что несколько медиа, которые контролирует команда Пашиняна, не составляют даже 5% от всего медийного пространства».

«Поэтому «вброс» и был осуществлен через иностранный канал, в данном случае, BBC», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, главная цель этой статьи состояла конкретно в том, чтобы показать армянскому обществу, что в граждан Армении стреляли представители «карабахского клана». В этом плане эксперт обращает внимание на главные месседжи статьи:

- подразделение, стрелявшее в людей, прибыло из Карабаха,

- они получали деньги от двух олигархов – упоминаются имена Гагика Царукяна и Самвела Алексаняна,

- с ними встречались Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

«То есть, основной посыл: стрелял отряд «карабахского клана», а приказы им отдавал Роберт Кочарян, - говорит Фархад Мамедов. – Карапетян, кстати, сам признал, что 2008 году был в Ереване во главе карабахского подразделения, хотя и категорически отрицает, что был дан приказ в случае необходимости стрелять по толпе».

Поэтому эксперт и убежден в несомненности того, что публикация представляет собой именно информационный «вброс», а мотив этого - понимание командой Пашиняна того, что в судебном порядке дело разваливается: «Они не могут достичь желаемого, и поэтому настраивают общественное мнение против «карабахского клана» посредством «слива» информации».

Но разве и так непонятно, что в демонстрантов стреляли по приказу Кочаряна?

«Да, но это не доказано в юридическом плане, в противном случае, дело было бы уже закрыто. А судебная система не подконтрольна Пашиняну и, по всей вероятности, основные рычаги и в Конституционном, и в Верховном, и в районном суде - то есть на всех ступенях системы - в большей степени симпатизируют бывшей власти.

Пашинян старается установить там «свои порядки», но у него это пока не получается. У него был уже один «поход» против Конституционного суда, потом завели уголовное дело против судьи, освободившего Кочаряна. А буквально двумя днями ранее другие представители судебной системы заявили, что обыски в кабинете этого судьи были неправомерны.

Неразбериха налицо, и Пашинян пока еще не может решить эту проблему. Поэтому теперь и предпринимаются информационные «вбросы», - отмечает Фархад Мамедов.

В ходе следствия, указывает эксперт, вырисовывается еще одна интересная картина: «Такой вопрос: чем стреляли? Расследование показало, что большинство людей были убиты патронами автоматического оружия, которое называется «Черемуха». И это оружие – именно в тот период – находилось в пользовании исключительно Внутренних войск МВД России. И если «копнуть» глубже и задаться вопросом, как это оружие там оказалось и так далее, то в этом деле вырисовывается определенный элемент антироссийскости. Поэтому Россия устами посла в Армении и выступает против рассмотрения этого дела как такового. Потому что некоторые его концы приводят (и в Армении это активно обсуждается) к российскому следу в нем. Правда, на данный момент вопрос «Черемухи» практически не рассматривается, но это один из главных элементов, который мотивирует Россию всеми способами остановить расследование этого дела».

Что же журналист?

А сообщения с угрозами смерти – тоже часть «игры»?

«Тут все двояко, - считает Фархад Мамедов. – Это могла сделать и команда Пашиняна, чтобы показать, что жестокий «карабахский клан» не стоит на месте и т.д. А с другой стороны, учитывая, что терроризм является неотъемлемой частью политической жизни Армении и существует много примеров того, как они применяли террор против Азербайджана, Турции, и против своих же армян – своих политических оппонентов (мы не должны забывать, например, о теракте в парламенте Армении), то за угрозами в адрес журналиста могут стоять реальные лица, которые готовы их осуществить».

На видео: расстрел парламента Армении, 27 октября 1999 г.

«Таким образом, угрозы в адрес журналиста, конечно, могли быть игрой спецслужб Армении, которые сейчас на службе Пашиняна, но не исключено и то, что за ними могут стоять лица из «карабахского клана», практика использования которыми политического террора общеизвестна», - заключил Фархад Мамедов.

Ф.Багирова