Азербайджан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину - ФОТО

Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи, включающую электрическое оборудование.

Как сообщает 1news.az, груз для Украины был отправлен с территории Сумгайытского Технологического Парка. В мероприятии приняли участие представители Министерства энергетики Азербайджана и посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

Пресс-секретарь Министерства энергетики Джахид Микаилов сообщил, что первая партия помощи включает около 90 тысяч метров электрических кабелей и проводов, 25 генераторов и 7 комплектов трансформаторов. Груз отправлен автоколонной из 10 машин и предназначен для восстановления стабильного электроснабжения регионов Украины, пострадавших в результате войны.

Отправка помощи осуществляется Министерством энергетики в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 августа 2025 года. Общая стоимость помощи составляет 2 миллиона долларов США, и в ближайшие дни планируется отправка следующей партии.

Джахид Микаилов также отметил, что ранее Азербайджан уже предоставлял Украине гуманитарную помощь в сфере электроэнергетики. В условиях продолжающейся войны общая стоимость всей поддержки Азербайджана, включая восстановительные и реконструкционные проекты, уже превысила 44 миллиона долларов США.

Как уточняется, согласно распоряжению Президента Азербайджана от 11 августа 2025 года, на гуманитарную помощь Украине выделено эквивалентно 2 миллиона долларов США в манатах.

Автор: Гафар Агаев

Фото: Надир Ибрагимли