 Азербайджан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Азербайджан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину - ФОТО

First News Media15:05 - Сегодня
Азербайджан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину - ФОТО

Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи, включающую электрическое оборудование.

Как сообщает 1news.az, груз для Украины был отправлен с территории Сумгайытского Технологического Парка. В мероприятии приняли участие представители Министерства энергетики Азербайджана и посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

Пресс-секретарь Министерства энергетики Джахид Микаилов сообщил, что первая партия помощи включает около 90 тысяч метров электрических кабелей и проводов, 25 генераторов и 7 комплектов трансформаторов. Груз отправлен автоколонной из 10 машин и предназначен для восстановления стабильного электроснабжения регионов Украины, пострадавших в результате войны.

Отправка помощи осуществляется Министерством энергетики в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 августа 2025 года. Общая стоимость помощи составляет 2 миллиона долларов США, и в ближайшие дни планируется отправка следующей партии.

Джахид Микаилов также отметил, что ранее Азербайджан уже предоставлял Украине гуманитарную помощь в сфере электроэнергетики. В условиях продолжающейся войны общая стоимость всей поддержки Азербайджана, включая восстановительные и реконструкционные проекты, уже превысила 44 миллиона долларов США.

Как уточняется, согласно распоряжению Президента Азербайджана от 11 августа 2025 года, на гуманитарную помощь Украине выделено эквивалентно 2 миллиона долларов США в манатах.

Автор: Гафар Агаев

Фото: Надир Ибрагимли

Поделиться:
802

Актуально

Точка зрения

«Президент Трамп - Президент мира»: Что делает американского лидера достойным ...

Xроника

Президент Албании направил поздравительное письмо азербайджанскому лидеру

Политика

В МИД РФ отреагировали на сообщения о возможности поставок оружия из ...

Общество

Посол Украины поблагодарил Азербайджан

Политика

В МИД РФ отреагировали на сообщения о возможности поставок оружия из Азербайджана в Украину

МИД РФ рассказал о контактах с Баку по теме задержания россиян

Азербайджан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину - ФОТО

МИД РФ о Зангезурском коридоре: Нужно считаться с присутствием российских пограничников

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907

Израиль приветствует подписание совместной декларации Азербайджана и Армении

Сын Пезешкиана раскритиковал тех, кто выступает против ирано-азербайджанских отношений

8 августа будет исторический день для Азербайджана, Армении, США и мира - Трамп

Последние новости

В России официально ограничивают звонки в Telegram и WhatsApp

Сегодня, 17:48

Дикие лисы, содержавшиеся в ресторане, выпущены на свободу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:44

Сирия и Турция заключили военное соглашение

Сегодня, 17:42

Вучич не намерен еще раз баллотироваться на пост президента

Сегодня, 17:10

В Шабране задержан наркофермер

Сегодня, 17:08

Минздрав предупреждает: В частных клиниках Баку используют нелегальные ботокс и филлеры

Сегодня, 16:58

Трамп: «Даже если бы мне бесплатно достались Москва и Ленинград, СМИ назвали бы это плохой сделкой»

Сегодня, 16:55

В Баку продолжается строительство новой дороги - ФОТО

Сегодня, 16:50

Восточный Казахстан и Азербайджан наладят сотрудничество

Сегодня, 16:41

В Баку известный блогер попал в ДТП - ВИДЕО

Сегодня, 16:25

Президент Албании направил поздравительное письмо азербайджанскому лидеру

Сегодня, 16:20

Известного поэта Мамеда Исмаила экстренно госпитализировали

Сегодня, 16:15

Самвел Карапетян анонсировал создание в Армении оппозиционного движения

Сегодня, 16:10

Утверждён план приёма студентов по I группе на следующий учебный год

Сегодня, 16:05

«Президент Трамп - Президент мира»: Что делает американского лидера достойным Нобелевской премии

Сегодня, 16:00

В Азербайджане выявили партию японских напитков с просрочкой и несоответствиями - ФОТО

Сегодня, 15:55

Внутриполитическая ситуация в Армении (август 2025): мир или реванш?

Сегодня, 15:50

В Беларуси на учениях отработают ядерное оружие и «Орешник»

Сегодня, 15:40

В МИД РФ отреагировали на сообщения о возможности поставок оружия из Азербайджана в Украину

Сегодня, 15:30

Посол Украины поблагодарил Азербайджан

Сегодня, 15:25
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06