Увеличилась зарплата у сотрудников ряда медицинских структур

В Азербайджане повышена заработная плата работников ряда структур в сфере медицины.

Как сообщает Trend, в связи с этим премьер-министр Новруз Мамедов внес изменения в постановление "О ежемесячных должностных окладах работников ряда организаций, финансируемых из госбюджета".

Согласно изменениям, увеличены ежемесячные должностные оклады работников Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии и Центра судебной психиатрической экспертизы министерства здравоохранения.

Следует отметить, что изменение было внесено в целях обеспечения исполнения пункта 2.2 Распоряжения Президента Азербайджана от 18 июня 2019 года "О повышении заработной платы работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета".

Решение вступит в силу с 1 сентября.