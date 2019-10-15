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Уволены 10 директоров бакинских школ

Сегодня в 14:18 ~ 1 минута на чтение 923
Уволены 10 директоров бакинских школ

В новом учебном году прекращены трудовые отношения с 10 директорами бакинских  школ  (93, 25, 29, 70, 107, 221, 260, 301, 194 və 116).

Об этом в своем выступлении на конференции «Бакинское образование в начале нового учебного года: успехи и цели» заявил заведующий Управлением образования города Баку Рашад Тагиев, сообщает 1news.az.

«В 2018-2019 учебном году и перед началом нового учебного года в 29 школах (97, 38, 175, 212, 144, 248, 28, 150, 169, 184, 219, 220, 235, 250, 306, 293, 327, 301, 75, 90, 107, 128, 307, 162, 29, 260, 221, 26, 123) произведены новые назначения на должность директора, изменено место работы 13 директоров школ», - сообщил также Р.Тагиев.

По его словам, продлены срочные трудовые соглашения со 111 директорами школ, аннулированы трудовые соглашения с 4 директорами (192, 71, 162, 123): «Кроме того, перед началом 2019-2020 учебного года Министерство образования продлило в рамках текущего учебного года соглашения с 27 директорами, достигшими возрастного предела работы.

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