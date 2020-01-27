Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал армии - ОБНОВЛЕНО

Самолет, потерпевший крушение в Афганистане, принадлежал афганской армии, заявил РИА Новости источник.

Ранее сообщалось, что самолет афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана. Представитель губернатора Газни Ариф Нури заявил, что самолет разбился в районе Дех Як. Ранее также сообщалось, что район авиакатастрофы находится под контролем радикального движения "Талибан". По данным телеканала Ariana News, разбившийся самолет - пассажирский. Предположительно, он направлялся из Герата в Кабул.

Официальные лица в аэропорту Герата заявили телеканалу Ariana News, что самолет принадлежал Ariana Afghan Airlines, и что на его борту находились 110 человек, он следовал из Герата в столицу Индии Дели.

14:16

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана, сообщил телеканал 1TV со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

По предварительным данным, на борту находились 83 человека, передает Ariana News.

Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в районе Дех Як.

В материале Tolo News говорится, что эта местность находится под контролем "Талибана". Источник добавил, что туда выехали "специальные силы".