В Армавире прокуратура не реагирует на памятную доску нацисту Нжде

Вопрос о немедленном демонтаже памятной доски пособнику нацистов Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде) поднят на встрече депутата Армавирской городской думы (РФ) Алексея Виноградова с представителями прокуратуры города Армавира, сообщает ИА Красная Весна.

Доска установлена по инициативе местного отделения общероссийской общественной организации «Союз армян России» города Армавир.

Как сообщил Виноградов, на встрече присутствовали заместители прокурора города Крамаренко и Копцев, а также старший помощник прокурора Ахмедов.

В ходе обсуждения Виноградовым было «обращено внимание на категорическую недопустимость тех отписок, которые имели место со стороны городской прокуратуры», в том числе тогда, когда из Генеральной прокуратуры и краевой прокуратуры поступили прямые указания в адрес городской прокуратуры провести проверку по заявлениям жителей города по поводу установки памятной доски Нжде.

Как отметил депутат, в таких действиях городской прокуратуры усматриваются «не только признаки недопустимости, но и противоправности», что может повлечь за собой разбирательство со стороны Генеральной прокуратуры РФ.

«Со слов должностных лиц городской прокуратуры, вопрос у них в стадии рассмотрения. Обсуждался вопрос о том, нет ли необходимости внести представление в адрес Армавирской городской думы, для того чтобы она приняла решение о демонтаже, если не будут выполнены обещания, данные ранее краевыми властями», - сказал Виноградов.

На встрече с депутатом также прозвучало, что в случае дальнейшего бездействия со стороны местной и краевой власти и органов прокуратуры в вопросе демонтажа памятной доски Нжде, «это будет сделано без них, но отвечать придется и им».

Напомним, в 2012 году на территории храма Успения Пресвятой Богородицы Армянской Апостольской церкви в городе Армавир установлена мемориальная доска пособнику нацистов Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде).

В 1948 г. Нжде был осужден Особым совещанием при МГБ СССР за антисоветскую деятельность и пособничество нацистской Германии и приговорен к 25 годам тюремного заключения.

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А.А.