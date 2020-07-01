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В Азербайджане арестован отец, организовавший «кичик той» для сына: Гости оштрафованы - ФОТО

Сегодня в 11:20 ~ 1 минута на чтение 299
В Азербайджане арестован отец, организовавший «кичик той» для сына: Гости оштрафованы - ФОТО

Сотрудники отдела полиции Шамкирского района Азербайджана предотвратили нарушение особого карантинного режима.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, 29 июня житель села Хулуф Акпер Гарибов обратился в полицию за разрешением провести для своего маленького сына «кичик той» с участием небольшого числа гостей.

Но А.Гарибову отказали, объяснив, что по решению Оперативного штаба при Кабинете министров запрещено проводить какие-либо массовые мероприятия, так как это нарушает правила особого карантинного режима.

Тем не менее А.Гарибов втайне начал организацию праздника во дворе своего дома. Но сотрудники полиции вовремя приехали к мужчине и предотвратили мероприятие.

Акпер Гарибов за умышленное неподчинение требованию полиции и нарушение карантинного режима административно арестован на 10 суток. Гости мероприятия оштрафованы каждый на 100 манатов.

Тимур Рзаев

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