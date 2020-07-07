В Азербайджане главврач и пять медсестер заразились COVID-19

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Результаты теста на коронавирус главного врача Бейлаганской центральной районной больницы Али Мамедова оказались положительными.

Али Мамедов сообщил, что неделю назад, после обнаружения у него вируса COVID-19, его госпитализировали в одну из столичных больниц. Он отметил, что результаты лечения считает удовлетворительными.

«Иногда бывает трудно дышать. В таком случае дают кислород. Иногда повышается температура, но состояние стабильное. У членов моей семьи COVID-19 выявлен не был.

Однако результаты тестов 5 медсестер из Бейлаганской центральной районной больницы также оказались положительными. Они были помещены в другие больницы», - сказал он.

ИСТОЧНИК: АПА