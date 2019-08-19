В Азербайджане похитили 18-летнюю девушку

В селе Ахмедабад Товузского района Азербайджана похищена девушка.

Как сообщили 1news.az в районной прокуратуре, жители села Абдал 27-летний Турал Назим оглу Зейналов, 25-летний Мехман Мухаммед оглу Гасымов и 23-летний Пярвиз Вугар оглу Мусаев, вступив в предварительный сговор, похитили жительницу села Ахмедабад 18-летнюю Шябням Зияд гызы Мамедову, насильно усадив ее в машину и увезя в село Тярсяр Гядабейского района АР.

По горячим следам сотрудники отдела полиции Товузского района обнаружили местонахождение похищенной девушки и вернули ее домой.

Т.Зейналов, М.Гасымов и П.Мусаев задержаны в качестве подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 144.2.3 («Похищение человека, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом, преступной организацией»), ведется следствие.

Тимур Рзаев, Г.Р.