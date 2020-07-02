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Карантин в Азербайджане продлевается: в выходные дни не будет работать общественный транспорт

Сегодня в 20:30 ~ 2 минуты на чтение 10148
Карантин в Азербайджане продлевается: в выходные дни не будет работать общественный транспорт

В Азербайджане продлевается особый режим карантина и расширяется его география.

Как сообщает 1news.az cо ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, особый режим карантина продлевается с 06.00 5 июля до 06.00 20 июля.

Отмечается, что особый карантинный режим охватит Баку, Джалилабад, Гянджу, Лянкяран, Масаллы, Сумгайыт, Евлах, Абшеронский район, а также Геранбой, Гейгель, Мингячевир, Барду, Хачмаз, Самух, Сиязань и Шеки, включая как сами эти города, так и районы, центрами которых они являются.

В городах и районах, где ужесточен специальный карантинный режим, весь общественный транспорт будет приостановлен в выходные дни:

4 июля с 00:00 до 6 июля с 06:00;
11 июля с 00:00 до 13 июля с 06:00;
18 июля с 00:00 до 20 июля с 06:00.

На всей территории Азербайджанской республики запрещается собираться в группы более пяти человек.

В Баку, Джалилабаде, Гяндже, Геранбое, Гейгеле, Лянкяране, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском районе, а также в Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязаньском и Шекинском районах не допускается деятельность по нижеследующим сферам работ и услуг:

- деятельность крупных торговых центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек при них;

- услуги на местах в объектах общественного питания;

- функционирование музеев и выставочных залов;

- деятельность парикмахерских, салонов красоты и косметических услуг (а также обслуживание клиентов на дому или в другом месте);

- деятельность учебных заведений (за исключением онлайн-экзаменов, конкурсов и интервью);

- проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.

Эльшан Рустамов

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