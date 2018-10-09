В Азербайджане с 2020 года будет отменено карантинное разрешение на импорт

Со следующего года в Азербайджане будет отменено карантинное разрешение на импорт, в результате чего будет облегчен импорт в страну.

Как передает АПА-Экономикс, об этом журналистам сообщила начальник отдела фитосанитарного контроля Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Хаяла Дадашова.

По ее словам, вместо этого документа, просто предоставив уведомление, будут созданы условия для более удобного ввоза грузов в страну.

«В связи с этим будут внесены изменения в соответствующее законодательство. Так, в международной практике импортное карантинное разрешение полностью отменено. Наличие импортного карантинного разрешения создает своего рода барьеры. Мы считаем, что все грузы должны ввозиться в страну предпринимателями удобно», - отметила Х.Дадашова.

Она также добавила, что уже подготовлен законопроект, к рассмотрению проекта привлечены и предприниматели.