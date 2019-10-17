В Азербайджане вновь повысят пенсии

Согласно прогнозам, в следующем году планируется обеспечить рост среднемесячных трудовых пенсий в стране на 16 процентов и довести сумму среднемесячной пенсии до 293 манатов.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на экономическом совещании при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве.

«В результате индексации в стране со следующего года вновь будут увеличены трудовые пенсии. В результате этого повышения нашим гражданам планируется выплачивать дополнительные средства в размере 475 миллионов манатов», - сказал министр.

1news.az

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