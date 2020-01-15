В Азербайджане завершился сев озимых культур

В сельских частных хозяйствах республики завершился сев озимых ячменя и пшеницы. Добротные семена отечественных и зарубежных элитных сортов легли в землю.

По данным Министерства сельского хозяйства республики, посевные площади по своим размерам составят свыше одного миллиона гектаров. Напомним, что посевная кампания в республике стартовала во второй декаде октября.

В хозяйствах, расположенных в Аранской равнине, к севу зерновых культур приступили, как только земледельцы собрали новый урожай. Был составлен график посевной кампании, мобилизована тяжелая техника и агрегаты, глубина борозды составила 40—45 сантиметров.

Летом 2019 года фермеры собрали рекордный урожай ячменя и пшеницы. В общей сложности было заготовлено свыше 3,2 млн тонн зерновых культур. Возросла и урожайность зернового клина, составив 31,4 центнера с гектара. Были и такие хозяйства, где отдача нового урожая выросла до 50—60 центнеров. Приведенные показатели наглядно свидетельствуют о том, что аграрный сектор экономики страны развивается динамичными темпами, внедряются новые формы организации труда и прогрессивные технологии. Фермеры, довольные достигнутыми успехами, в положенные сроки приступили к закладке урожая сезона 2019—2020 гг.

В самом начале посевной кампании мы рассказывали об активности сельских хозяйств, а сейчас предоставим последние сведения о деятельности земледельцев.

В горном Огузском районе фермеры к концу декабря успешно завершили сев озимых культур на площади 16.135 гектаров. Значительная часть посевов приходится на продовольственную пшеницу. Следует отметить, что в летнюю страду фермеры заготовили свыше 48 тысяч тонн отборного зерна средней урожайностью 35 центнеров с единицы площади.

В Имишлинском районе на площади свыше 19 тысяч гектаров заготовили свыше 78 тысяч тонн при средней урожайности более 35 центнеров на круг. В новый сезон на 17.151 гектаре заложили основы нового урожая, при этом свыше 10 тысяч гектаров посевов составила продовольственная пшеница, остальные участки отвели под кормовой ячмень. Наряду с хозяйствами мелких фермеров посевная кампания успешно завершилась в крупных сельских хозяйствах. Хлеборобы внесли минеральные удобрения, оросили участки будущей нивы и получили добротные всходы. Фермер Сурхай Мамедов — опытный хлебороб, состояние хозяйства его удовлетворяет.

— Мы вовремя вспахали пашню, внесли удобрения, полили участки посевов и получили добрые всходы, — говорит он.

В хозяйстве используют пивотную систему орошения. Основная задача — уберечь молодые растения от грызунов, в связи с этим на полях фермер проводит необходимые мероприятия.

В Сабирабадском районе тоже завершилась посевная кампания. Фермеры засеяли озимыми культурами 25.162 гектара и получили хорошие всходы.

Фермер Бяйдаба Велиев заметно расширил границы своей нивы, однако главным он считает выбор посевного материала.

— Я прибрел элитные семена пшеницы и ячменя, — рассказывает он. — Думаю, собрать с гектара, как минимум, 50 центнеров урожая. Вовремя внесли азотные удобрения и аммофос, а в середине февраля снова внесем нужную подкормку для развития растений. Затем проведем мероприятия по борьбе с сорняками.

Напомним, что в прошлом году хлеборобы Мугани заготовили свыше 100 тысяч тонн зерна высокого качества при средней урожайности 37 центнеров с гектара.

Из всего вышесказанного можно заключить, что и в нынешнем году хлеборобы страны вырастят рекордные урожаи ячменя и пшеницы.

Зейтулла ДЖАББАРОВ