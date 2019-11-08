В Бакметрополитене пассажиры начнут танцевать танго – ФОТО

Сегодня, в пятницу, 8 ноября, в профессиональный праздник сотрудников Бакметрополитена, метро приготовило для пассажиров сюрприз.

Как сообщила 1news.az руководитель Отдела маркетинга и рекламы Бакинского метрополитена Лала Бабаева, в 17:00 все желающие насладиться прекрасными танцами профессионалов, танцующих танго, могут прийти на станцию «Ичеришехер» и увидеть их своими глазами.

«Более того, можно присоединиться к ним и тоже станцевать! Проект осуществляется совместно с United Cultures и посольством Аргентины.

Это выступление открывает фестиваль «Танго» в Баку. Сюда приедут самые известные пары 2019 года, танцующие танго. А пока что наши профессионалы станцуют для вас и даже ответят на ваши вопросы и станцуют с желающими. Не пропустите!» - подчеркнула Л.Бабаева.

Тимур Рзаев, Э.Т.