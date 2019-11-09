В Баку «хронический суицидник» взобрался на крышу высотки, угрожая самоубийством – ФОТО - ВИДЕО

В Низаминском районе Баку, около рынка «8 километр», мужчина взобрался на крышу новостройки и стал кричать, что бросится вниз.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, 36-летний душевнобольной Руслан.А. (фамилия мужчины не называется из этических соображений) поднялся на крышу новостройки и влез на железную мачту, на которой установлены передатчики мобильной связи, крича, что сейчас бросится вниз.

На место прибыли сотрудники полиции, которые провели с мужчиной психологическую беседу и уговорили его не совершать суицид, отметив, что Руслан.А. далеко не первый раз совершает подобный поступок.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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