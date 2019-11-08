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В Баку открылся большой транспортный хаб - ВИДЕО

Сегодня в 12:28 ~ 1 минута на чтение 154
В Баку открылся большой транспортный хаб - ВИДЕО

Бакинское транспортное агентство в субботу, 9 ноября, открыло  Центр обмена транспортом (транспортный хаб) «Кероглу» возле одноименной станции метро, расположенной в Низаминском районе столицы.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, новый хаб расположен около метро, он очень комфортен для пассажиров, обеспечит удобную высадку-посадку в автобусы, бесперебойное функционирование автобусных маршрутов и такси, устранит пробки, снизит вероятность ДТП и т.д.

М.Агаев также представил видеоролик, на котором подробно объяснил устройство, особенности и преимущества нового хаба.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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