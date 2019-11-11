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В Баку со студенческих карт похищены 232 маната

Сегодня в 22:06 ~ 1 минута на чтение 327
В Баку со студенческих карт похищены 232 маната

"Найдено лицо, похитившее деньги со студенческих карт студентов Азербайджанского государственного экономического университета, вскоре средства будут возвращены".

Об этом Report сообщили в университете. 

Отмечается, что с карт двух студентов были похищены, в целом, 232 маната: "На прошлой неделе на телеканале "Хазар" был подготовлен сюжет в связи со "Смарт телебе карты", где были открыто показаны скрытые детали. После этого злоумышленник, воспользовавшись информацией, сделал покупки с сайта aliexpress.com.

Некоторые сайты не требуют код безопасности 3D. У двух студенток, являющихся президентскими стипендиатами, были похищены 210 и 22 маната. Личность этого человека уже установлена. В скором времени деньги будут возвращены на карты".

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