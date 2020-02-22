В Берлине организована выставка произведений народного художника Азербайджана, посвященных Ходжалинской трагедии - ФОТО

В Берлине организована выставка произведений народного художника Азербайджана Ашрафа Гейбатова, посвященных Ходжалинской трагедии.

Как сообщили в Государственном комитета по работе с диаспорой, выставка открылась в Азербайджанском доме в Берлине при организации Альянса азербайджанцев Германии. В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по работе с диаспорой и посольства Азербайджана в Германии, а также сотни наших соотечественников, прибывших из различных стран мира в Берлин для участия во Общеевропейском Карабахском митинге.

На мероприятии выступили председатель Государственного комитета Фуад Мурадов, посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

Они рассказали о карабахских реалиях, роли диаспоры в признании на мировом уровне Ходжалинского геноцида, деятельности Азербайджанского дома в этом направлении, значении отражения этих событий в произведениях проживающего в Германии известного художника Ашрафа Гейбатова. Было отмечено, что подобные мероприятия способствуют консолидации азербайджанцев, проведению обсуждений о Ходжалинском геноциде и другим темам. Наши соотечественники подчеркнули важность единства и солидарности в судьбоносных вопросах Азербайджана.

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