В центре Баку владелец Jeep преградил дорогу женщине с ребенком – ФОТО

Очередной случай неуважительного отношения водителей к пешеходам произошел в Ясамальском районе Баку, на перекрестке улиц Шихали Гурбанова и Салатын Аскеровой (у здания средней школы №18).

Как сообщила 1news.az обратившаяся в нашу редакцию читательница, они с мужем гуляли с ребенком в детской коляске, но у школы не смогли продолжить движение по тротуару, так как дорогу и съезд с пандуса им преградил автомобиль марки Jeep Grand Cherokee (госномер 90-ТХ-309).

«Нам пришлось с ребенком в коляске выходить на проезжую часть, где ехали машины, чтобы обойти джип», - заявила женщина.

Жалоба на водителя внедорожника уже направлена в Бакинское транспортное агентство.

Тимур Рзаев, Э.Т.