Имеется большой интерес к проведению внеочередных парламентских выборов.

Об этом заявил глава Совета по прессе Афлатун Амашов на информационной сессии «Освещение выборов в СМИ».

По его словам, в день выборов в Совете по прессе будет функционировать «горячая линия».

«Информация, поступившая на «горячую линию», будет передаваться в первую очередь в ЦИК», - сказал он.

Он также указал, что члены Совета по прессе также будут наблюдать за выборами в регионах.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.