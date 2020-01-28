В Гонконге ученые разработали вакцину против коронавируса

Группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против коронавируса, эпицентром распространения которого стал китайский город Ухань, сообщает во вторник издание South China Morning Post.

Однако начать ее использовать можно будет только после клинических испытаний.

По словам исследователей, тестирование вакцины на животных займет месяцы, а перейти к испытаниям на людях можно будет в лучшем случае лишь в следующем году, а уже затем начать ее массовое использование.

Разработку вакцин против коронавируса ведут также в центральной части Китая, в США и России.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус.

По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более ста человек умерли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Малайзии, Германии, Франции и других странах.

Интерфакс