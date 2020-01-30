В гостях у Влада Лисовца: как знаменитый бакинец живет в Москве – ФОТО – ВИДЕО

Топовый российский стилист, телеведущий и эксперт моды Стилист Влад Лисовец показал изданию AD свою двухэтажную квартиру в Москве, в которой он живет уже 13 лет и интерьер которой обновил сравнительно недавно.

В интервью «AD» В.Лисовец рассказывает, что добираться до работы по московским пробкам было невыносимо, поэтому он решил переселиться поближе к собственному салону красоты Contora, расположенному близ Сретинки, и волшебным образом свободная квартира нашлась на последнем этаже того же здания.

«Это дом Санкт-Петербургского общества страхования, и мне, простому парню из семьи железнодорожников, очень хотелось прикоснуться к чему-то элитарному. Здесь тихий красивый подъезд на восемь квартир, я знаю всех соседей в лицо, так же было в доме в Баку, где прошло мое детство, - тоже восемь квартир, и мы постоянно общались с соседями», - рассказывает В.Лисовец.

«AD» рассказывает, что до переезда на Сретенку Влад Лисовец жил в классическом интерьере со старинным кирпичом с печатями, лепниной и хрустальной люстрой, а душа требовала модного тогда мрачного минимализма.

Известный бакинец заявляет: «Я человек тонко чувствующий, и даже в очень красивой квартире мне может быть некомфортно, а когда я меняюсь, то обстановка вокруг меня тоже должна измениться».

Дизайн новой квартиры и все технические решения В.Лисовец придумал сам, а со вторым этажом ему помогла дизайнер Маша Хышова.

«Особая гордость хозяина - лестница, ведущая на второй этаж, ступени которой он в шутку называет «шоколадки», потому что сначала они были коричневого цвета и напоминали сладкие плитки.

«В каком-то журнале я увидел эту лестницу, но никто не брался ее делать, поэтому я сам рассчитал проект, отдал его прорабам, и все получилось. Мои друзья боятся с нее упасть, но за двенадцать лет никто даже не споткнулся» - цитирует «AD» В.Лисовца.

Издание «AD» рассказывает, что Влад Лисовец обожает принимать гостей, устраивает дома как шумные вечеринки, так и тихие посиделки с вином и горячими хачапури, заканчиваются они неизменно под открытым московским небом — на террасе на крыше дома. Она появилась не сразу, а была присоединена спустя несколько лет после переезда.

Кто-то скажет, что в условиях дрянной московской погоды бессмысленно тратить драгоценную площадь на открытую террасу, но Владислав считает иначе: «Я родился в Баку, вырос на балконе под виноградной лозой, поэтому ради тех двух месяцев в году, когда в Москве жарко и можно ночью сидеть и пить вино на балконе с друзьями, все и затевалось». А в непогоду все собираются в гостиной и на кухне, которые специально спланированы так, чтобы всем было удобно, и хозяин даже разрешает гостям сидеть на столешнице — «как птичкам на жердочке».

Его друзья никогда не приходят с пустыми руками, и все подарки и сувениры находят место в доме - расписная ваза, которая стоит на полу в гостиной, была найдена одной из подруг во время путешествия по Азии.

«Эта ваза вообще не в моем стиле, но она мне так нравится, что я всегда держу ее перед глазами - передвигаю с места на место и храню в ней ароматные палочки, которые привожу со своей любимой Шри-Ланки. А вообще мы все шутим, что это ваза для моего праха», — смеется Владислав.

Дома у В.Лисовца много современного искусства — работы он покупает и в галереях, и лично у художников, что-то привозит из путешествий, последняя была с Венецианской биеннале. Часть картин он написал сам: Владислав всегда держит дома чистые холсты и акриловые краски, чтобы выплеснуть энергию и поиграть с цветом.

Например, в гостиной три работы, на которых он изобразил себя, состояние души и свой жизненный опыт. А в спальне над кроватью большой яркий холст, который он нарисовал буквально за полтора часа. В.Лисовец говорит в интервью «AD»: «Я не понимаю, как она получилась, ничего не контролировал, просто в состоянии аффекта наносил краску. До сих пор не знаю, то ли это Узбекистан, то ли Дрис ван Нотен, - каждый видит в этой картине разное. Вот сейчас я обезьянку увидел».

Как и сюжеты на картинах, В.Лисовец очень разный, но главное – искренний сам с собой, и его жилище полностью ему соответствует: «Когда я создавал этот интерьер, мне хотелось, чтобы он отражал мои состояния, ведь квартира - это честность. С одной стороны, я мягкий, интеллигентный и нежный, а с другой - жесткий, грубый, смешной, ироничный матерщинник».

Ковер на фото выше был подарен маме стилиста на свадьбу и ездил с ней по всем ее квартирам, а сейчас обосновался в ванной В.Лисовца.

Домашней одежды у стилиста нет, ему абсолютно комфортно во всех тех образах, в которых он появляется на телеэкране или на вечеринках перед фотокамерами, к тому же жизнь в минуте от работы накладывает свои обязательства.

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Владислав говорит: «С одной стороны, это очень удобно, но с другой - ты не можешь просто выйти в спортивном костюме на улицу. Во-первых, живешь в столице, а во-вторых, внизу мои клиенты, которые не должны видеть меня в домашнем. Но я так люблю свое дело, что с удовольствием провожу и выходные на работе, в субботу и воскресенье спускаюсь вниз и пью с сотрудниками кофе. А вечером возвращаюсь домой, выхожу на веранду и наблюдаю сумасшедшую картинку: падает снег, я в центре города, но кажется, что вообще на другой планете».

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В.Ф, Г.Р.

Фото: Михаил Лоскутов