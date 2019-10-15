В Грузии педагога-азербайджанца, раскритиковавшего похищение девушки, заставили извиниться - ФОТО - ВИДЕО

Учитель из села Калинино Гардабанского района Грузии, азербайджанец Гамид Садых, подвергся жесткой критике, и его заставили принести публичные извинения.

Причиной послужил пост педагога в социальной сети Facebook, где он коснулся насильственного похищения девушки, которая некогда была его ученицей.

Г.Садых отметил, что девушку украли с автобусной остановки в селе Тезекенд и резкой форме осудил похитителей, добавив, что аксакалы Тезекенда сейчас пытаются примирить семьи молодых.

Согласно информации, распространенной телеканалом «Мтавари архи», статус молодого учителя возмутил жителей села, и аксакалы Тезекенда в центре села публично осудили его. На видео видно, как группа молодых людей пытается напасть на учителя и избить. Аксакалы заставили учителя извиниться перед ними.

Видеозапись публичного осуждения педагога и его извинений была распространена в социальных сетях.

Полиция приступила к расследованию произошедшего. Инцидент вызвал возмущение у граждан, которые встали на защиту молодого учителя.

В социальных сетях организована кампания с хештегом #ЯГамид, #Рукипрочьотучителя.

Позже сам учитель написал еще один пост на своей странице в Facebook, в котором разъяснил, что целью его предыдущего поста было не оскорбление жителей села Тезекенд, а осуждение насилия, похищения девушек, насилия в отношении женщин.

1news.az