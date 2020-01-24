В IBA Tech Academy начался прием еще по двум программам

IBA Tech Academy, созданная Международным Банком Азербайджана, объявила о новой программе приема по направлениям «Аналитика данных» и «Кибербезопасность и системное администрирование».

25 студентов будут приняты в Академию по каждой из этих программ. Они в течение 3 месяцев будут участвовать в интенсивных bootcamp курсах и получат знания по программированию в соответствующих областях.

Новая программа приема в IBA Tech Academy, основанная на потребностях рынка труда нашей страны, не случайно охватывает такие области, как анализ данных, кибербезопасность и системное администрирование. Аналитика данных и кибербезопасность становятся все более актуальными во всем мире. Спрос на специалистов в этой области растет как в нашей стране, так и на мировом рынке труда. Студенты, которые получат знания и навыки в этих сферах в IBA Tech Academy, смогут за короткое время построить успешную карьеру.

Желающие поступить в Академию с 24 января по 29 февраля могут подать заявку онлайн через официальную страницу Академии на Facebook и веб-сайт www.ibatech.az.

После подачи онлайн-заявок отбор кандидатов будет проводиться в 4 этапа: мотивационное письмо, технический тест, логический тест и индивидуальное собеседование. Обучение начнется 14 марта и продлится 3 месяца.

IBA Tech Academy функционирует в современном бизнес-центре в Баку, расположенном по адресу: ул. Нефтчи Гурбана, 29. Для обеспечения удобства студентов предоставляются транспортные средства.

Израильско-украинская компания DAN.IT оказывает методическую поддержку Академии. Около 90% студентов, поступивших в IBA Tech Academy в сентябре прошлого года, успешно завершили учебные курсы. 60% из них показали очень высокие результаты. 50 человек из первого выпуска IBA Tech Academy были обеспечены работой по специальности в различных компаниях. Остальные выпускники уже работали в определенных местах или являются студентами университетов.

В настоящее время в IBA Tech Academy проводится процесс отбора кандидатов, которые подали онлайн-заявку на поступление по программам Backend и Mobile Development. Занятия по этим программам начнутся с 3 февраля.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

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