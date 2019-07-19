В Калифорнии при крушении небольшого самолета погибли четыре человека - ФОТО

Четыре человека погибли в катастрофе небольшого самолета близ муниципального аэропорта города Корона в Калифорнии, сообщила в среду местная газета Press-Enterprise со ссылкой на пожарных.

Управления полиции и пожарной охраны подтвердили катастрофу, но не число жертв. Они также опубликовали в Twitter фото спасательной операции, на которой видны обломки самолета, загоревшегося после падения.

Пилот Дороти Волл, ставшая свидетелем происшествия, сообщила газете, что самолет при взлете налетел на ограждение, перевернулся и загорелся. По ее словам, пилот не успел затормозить перед концом взлетно-посадочной полосы. Волл сообщила, что принимала участие в тушении пожара и что самолет полностью сгорел.

По заявлению пожарных, загорелось около 80 галлонов (300 литров) топлива.

Ria.ru