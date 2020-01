В Калифорнии при крушении небольшого самолета погибли четыре человека - ФОТО

Четыре человека погибли в катастрофе небольшого самолета близ муниципального аэропорта города Корона в Калифорнии, сообщила в среду местная газета Press-Enterprise со ссылкой на пожарных.

Управления полиции и пожарной охраны подтвердили катастрофу, но не число жертв. Они также опубликовали в Twitter фото спасательной операции, на которой видны обломки самолета, загоревшегося после падения.

Пилот Дороти Волл, ставшая свидетелем происшествия, сообщила газете, что самолет при взлете налетел на ограждение, перевернулся и загорелся. По ее словам, пилот не успел затормозить перед концом взлетно-посадочной полосы. Волл сообщила, что принимала участие в тушении пожара и что самолет полностью сгорел.

По заявлению пожарных, загорелось около 80 галлонов (300 литров) топлива.

Ria.ru

An incident involving a plane crash is being conducted at the Corona Airport. @coronafiredept and @coronapd are on scene.



The airport is closed

3-4 occupants in the plane

Approximately 80 gallons of fuel

Extending into vegetation pic.twitter.com/rXMUHbz4K2 — Corona Fire Dept #CoronaFire (@CoronaFireDept) 22 января 2020 г.