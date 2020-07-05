В Китае зафиксировали первый случай заражения бубонной чумой

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В автономном районе Китая Внутренняя Монголия на севере страны зафиксирован один случай подозрения на заражение бубонной чумой, сообщила Комиссия по здравоохранению городского округа Баян-Нур (на китайском языке).

Подозрение на чуму выявили в больнице Баян-Нура в субботу, 4 июля. С воскресенья власти объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения — из четырех (первый — самый серьезный). В релизе комиссии говорится, что есть риск передачи инфекции от человека к человеку и распространения эпидемии чумы. Режим предупреждения останется в силе до конца года. Он запрещает охотиться и есть животных, которые могут быть переносчиками чумы — например, сурков. Население просят сообщать о любых случаях подозрения на чуму или жар без очевидных причин, а также о больных или мертвых сурках.