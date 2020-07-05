В Китае зафиксировали первый случай заражения бубонной чумой

В автономном районе Китая Внутренняя Монголия на севере страны зафиксирован один случай подозрения на заражение бубонной чумой, сообщила Комиссия по здравоохранению городского округа Баян-Нур (на китайском языке).
Бубонная чума стала одной из самых страшных эпидемий в истории человечества в Средневековье. Это очень заразное и часто смертельное заболевание, которое разносят в основном блохи, живущие в шерсти грызунов. Случаи чумы не редкость в Китае, но вспышки стали крайне редкими, пишет Reuters. С 2009-го по 2018 год Китай сообщил о 26 случаях и 11 смертях, пишет агентство. В ноябре 2019 года в стране было зафиксировано четыре случая, причем все во Внутренней Монголии. Все заболевшие выжили.
2 июля два случая Бубонной чумы были подтверждены в Монголии — в провинции Ховд на западе страны и неподалеку от границы с Россией (Республика Алтай). По утверждению министерства здравоохранения Монголии, заболели два брата 27 и 17 лет, которые съели сурка.
Источник: Forbes Russia