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В рамках проекта «STEAM Азербайджан» состоялся медиатур - ФОТО

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В рамках проекта «STEAM Азербайджан» состоялся медиатур - ФОТО

16 октября был организован медиатур в классы проекта STEAM, в гимназию с уклоном иностранных языков имени Саттара Бахлулзаде.

Цель медиатура –ознакомление с работой, выполняемой в рамках проекта STEAM, который был внедрен в школы в этом году. Проект STEAM, запущенный Министерством образования, в настоящее время охватывает 42 общеобразовательных учреждения и более 6 тыс. учеников 6 классов.

Школы, в которых реализуется проект, обеспечиваются Министерством образования 3D-принтерами, роботизированными технологиями и другим необходимым учебным оборудованием.

Система STEAM представляет собой интегрированное обучение естественным наукам, технологии, инженерии, искусству и математике.

Учебный план STEAM состоит из междисциплинарных, практических и прикладных занятий. В отличие от традиционного подхода к обучению науке и технике, обучение в STEAM демонстрирует практическое применение научных и технических знаний для учащихся посредством практических упражнений. Такой подход учит школьников инженерным навыкам и реализует их при решении реальных задач. Предметы STEAM готовят учащихся к жизни, независимо от того, какую профессию они выбирают.

 Цель проекта - использование возможностей для внедрения образовательных инноваций в стране, которые применяются в развитых странах на основе современных образовательных задач.

В ходе медиатура представителям СМИ было сообщено, что в связи с этим, Минобразования запустило портал steam.edu.az. Портал предоставляет информацию об обновлениях в программе STEAM, о проделанной в рамках проекта работе и запланированных мероприятиях. 

В следующем году планируется обеспечить участие регионов в этом проекте и увеличить количество учащихся до 20 000 человек. В конце медиатура были даны ответы на все интересующие представителей СМИ вопросы.

Сабина Эсетова

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