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В регионах Азербайджана обновят общественный транспорт

Сегодня в 18:19 ~ 1 минута на чтение 112
В регионах Азербайджана обновят общественный транспорт

В регионах Азербайджана будет ускорен процесс обновления общественного транспорта.

Как сообщает 1news.az, об этом в интервью Real TV заявил заместитель начальника Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Ибрагим Алиев.

Он подчеркнул, что за прошедшие годы предприниматели обновили автобусы в некоторых регионах, тем не менее, там еще имеются автобусы, которыми пользуются по 15-20 лет, и существует большая необходимость в их обновлении.

«В целом наша цель – повысить качество услуг, оказываемых населению во всех регионах Азербайджана. В 2020 году приложит все усилия, чтобы заменить старые автотранспортные средства в регионах, а также те, что задействованы в междугородних перевозках», - подчеркнул И.Алиев.

Тимур Рзаев

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