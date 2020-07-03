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В Саатлы жители пытались перекрыть автомагистраль, требуя питьевой воды - ВИДЕО 

Сегодня в 15:23 ~ 1 минута на чтение 345
В Саатлы жители пытались перекрыть автомагистраль, требуя питьевой воды - ВИДЕО 
Группа жителей различных сел Саатлинского района Азербайджана утром в пятницу, 3 июля, провела акцию протеста. 
 
Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел АР, полковник полиции Эхсан Захидов, собравшиеся граждане попытались перекрыть проходящую по территории района автомагистраль. 
 
«На место оперативно прибыли сотрудники районного отдела полиции, руководители других структур. С гражданами провели профилактическую беседу, несколько человек были приняты лично главой Исполнительной власти района. 
 
Никаких инцидентов или фактов сопротивления сотрудникам полиции не зафиксировано, попытка перекрыть дорогу предотвращена, общественный правопорядок и спокойствие восстановлены», - подчеркнул Эхсан Захидов. 
 
 
Отметим, что граждане в ходе акции требовали питьевой воды в достаточном объеме. Как известно, на данный момент некоторые районы юго-восточной и центральной части Азербайджана испытывают серьезные проблемы с водоснабжением из-за резкого снижения уровня воды в реке Кура, в результате чего морская вода поступила в дельту реки.  
 
Государство предпринимает меры для снижения остроты проблемы, кроме того, выделенные госструктурами водовозы обеспечивают население районов вдоль русла Куры пресной водой. 
 
Тимур Рзаев
 
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