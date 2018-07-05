В среду на Абшероне без осадков, до +32

В среду, 14 августа, в Баку и на Абшероне преимущественно без осадков, северо-восточный ветер в дневные часы сменится юго-восточным.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +18 до +22, днем - от +27 до +32. Непосредственно в Баку ночью - от +20 до +22, днем - от +29 до +31.

Атмосферное давление будет в пределах нормы – 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью в среднем будет равна 60-70%, днем - 40-50%.

На пляжах северного побережья Абшерона – в Сумгайыте, в поселках Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба – температура воды составит от +23 до +24 градусов, на пляжах южного побережья – в поселках Тюркан, Говсан, Сахиль и Шихов – вода прогреется до +25 градусов. В течение дня умеренный северо-восточный ветер сменится юго-восточным.

В большинстве районов Азербайджана в среду преимущественно без осадков, кратковременные дожди и грозы ожидаются лишь ночью и рано утром в некоторых горных зонах. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +18 до +23, днем - от +31 до +36, в горах ночью - от +11 до +16, днем - от +19 до +24.

Елена Остапенко, Э.Т.