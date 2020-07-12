1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Сегодня в 16:00 ~ 1 минута на чтение 285
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
 
Благодаря этой информации спецслужбы Запада выстраивают обвинение против Китая. 
 
По его словам, некоторые «перебежчики» работают с ФБР в США, чтобы помочь выстроить дело о возникновении коронавируса.
 
«Они еще не общались со СМИ, но люди из лаборатории Ухань и других институтов, которые приехали на Запад, предоставляют доказательства виновности Коммунистической партия Китая. Я думаю, что общество будет шокировано», - заявил Бэннон.
 
Он добавил, что у американских спецслужб есть убедительные доказательства виновности Пекина.
 
ИСТОЧНИК: THE DAILY MIRROR

285

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены