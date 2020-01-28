В Турции опять землетрясение, на этот раз Маниса - ФОТО

Вслед за разрушительным землетрясением в Элязыге, унесшим десятки человеческих жизней, в Манисе зафиксированы подземные толчки магнитудой 5.1, ощущавшиеся также в Стамбуле и Бурсе.

Как сообщает Sondakika, землетрясение с эпицентром в районе Кыркагадж произошло в 14.26 по турецкому времени на глубине 7 км. Жертв и разрешений нет, но землетрясение вызвало панику среди населения – жильцы большинства домов, офисов, магазинов вышли на улицы. По свидетельству очевидцев, подземные толчки ощущались в течение 10-15 секунд.

Напомним, что число погибших в результате произошедшего 24 января землетрясения магнитудой 6.8 в восточной провинции Элязыг достигло уже 41 человека. По последним данным, в целом в больницы обратилось 1607 человек, большинство – в состоянии шока. Число пострадавших составляет 594 человека, в настоящий момент в больницах остаются 104 человека.

Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

1news.az