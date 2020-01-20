В Уджаре столкнулись два автомобиля, есть раненые - ФОТО

В Уджарском районе произошло ДТП.

Как сообщает местное бюро АПА, ДТП произошло сегодня на улице Азербайджан города Уджар. Столкнулись легковой автомобиль марки Nissan, управляемый Намиком Сабир оглу Алиевым (1975 г.р.), и автомобиль марки «ВАЗ-2106», управляемый Расифом Агамирза оглу Сеидовым.

В результате мать водителя Н.Алиева Асмая Ислам гызы Гасымова (1948 г. р.), дочери Фахри Алиева (2008 г. р.) и Шахри Алиева (2012 г. р.) с различными телесными повреждениями были доставлены в центральную больницу Уджарского района.

Ведется расследование.

1news.az