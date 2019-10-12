В воскресенье в Баку пасмурно, возможен дождь

В воскресенье, 13 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами осадки. Порывистый северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха в Баку и на Абшероне составит ночью 15-18, днем - 20-24 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 мм до 773 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, которые в отдельных местах перейдут в ливни. В горных районах возможен мокрый снег. Ночью и утром местами туман, ветер западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 13-17, днем - 20-25, в горах ночью - 5-7, днем - 12-17 градусов тепла.

Тимур Рзаев, Э.Т.