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Вагиф Даргяхлы: «Для наших БПЛА есть цели поважнее несчастного армянского сельчанина»

16 Июля, 2020 в 18:05 ~ 1 минута на чтение 3350
Вагиф Даргяхлы: «Для наших БПЛА есть цели поважнее несчастного армянского сельчанина»

Азербайджан, конечно, богатое и самодостаточное государство, но впустую тратить средства не станет.

Об этом заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы, комментируя распространенную представителем Минобороны Армении Арцруном Ованнисяном информацию о том, что якобы в результате удара боевого беспилотника азербайджанской армии был ранен житель села Чинари Тавушской области Армении Арамаис Овакимян.

«Во-первых, мы никогда не обстреливаем населенные пункты. Во-вторых, для наших БПЛА есть цели поважнее несчастного сельского жителя, например, позиции армянской армии. Что мы, впрочем, и делаем», - сказал он.

Эльшан Рустамов

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