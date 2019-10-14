Васиф Магеррамлы: «Пользуясь самым дорогим ароматом в мире, не сяду рядом с тем, кто пахнет мазутом» - ВИДЕО

Все больше наших звезд на телеканалах отличаются необычными высказываниями, которые потом становятся темой для обсуждения среди общественности.

Как сообщал 1news.az ранее, народная артистка Назпери Досталиева заявила, что ни за что не позволила бы своей дочери учиться в университете. Затем телеведущая Вюсаля Керимова рассказала о том, что не уважает мужчин, которые помогают женам.

Сейчас же своим необычным заявлением отличился популярный певец Васиф Магеррамлы. Так, в ходе интервью в программе «Ay Zaur» на канале Xəzər TV он высказал свое недовольство утверждением, что мужчина должен пахнуть мазутом.

«Почему мужчина должен пахнуть мазутом? Я пользуюсь самым дорогим ароматом в мире, никогда в жизни от меня не может исходить запах мазута, и я никогда не сяду рядом с человеком, от которого пахнет мазутом», - сказал он.

Он также признался в том, что положительно относится к пересадке волос мужчинами, признав, что ему самому проводили такую операцию.

«Пересадка волос была и у меня, признаюсь. И не жалею об этом. Нет такого человека, который терял бы волосы и не комплексовал по этому поводу», - сказал он, отметив, что это имеет еще большее значение для человека, выступающего на сцене.

Сидеть или нет рядом с человеком, пахнущим мазутом, личное дело Васифа Магеррамлы, наше же дело передать его слова без искажения, а общественности – оценить данное высказывание певца.

А.А.