1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Вилаят Эйвазов уволил полицейского за взятку - ВИДЕОФАКТ

Сегодня в 11:49 ~ 1 минута на чтение 598
Вилаят Эйвазов уволил полицейского за взятку - ВИДЕОФАКТ

Министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ об увольнении сотрудника Дорожной полиции за взяточничество.

Как сообщил 1news.az глава отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции МВД АР, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев, согласно приказу сотрудник полка Дорожно-патрульной службы, старший лейтенант полиции Вугар Мехтиев уволен со службы в органах внутренних дел.

Напомним, что в Интернете распространено видео, на котором запечатлено, как в Масаллинском районе АР сотрудник Дорожной полиции требует у водителя грузового автомобиля взятку в размере 30 манатов, а водитель пытается сбить цену до 15 манатов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ВИДЕО – Baku.tv

598

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены