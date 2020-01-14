Вилаят Эйвазов уволил полицейского за взятку - ВИДЕОФАКТ

Министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ об увольнении сотрудника Дорожной полиции за взяточничество.

Как сообщил 1news.az глава отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции МВД АР, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев, согласно приказу сотрудник полка Дорожно-патрульной службы, старший лейтенант полиции Вугар Мехтиев уволен со службы в органах внутренних дел.

Напомним, что в Интернете распространено видео, на котором запечатлено, как в Масаллинском районе АР сотрудник Дорожной полиции требует у водителя грузового автомобиля взятку в размере 30 манатов, а водитель пытается сбить цену до 15 манатов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ВИДЕО – Baku.tv