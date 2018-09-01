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Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Сегодня в 11:01 ~ 1 минута на чтение 279
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения.

Под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими странами.

Искренне дорожу доверием и взаимопониманием, сложившимся между нами. Рассчитываю на продолжение плодотворной совместной работы на благо народов России и Азербайджана.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет Вашей семье».

1news.az

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