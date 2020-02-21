Волшебная история из Англии. Как Клопп покорил 10-летнего фаната «МЮ», просившего его больше не побеждать - ФОТО

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп начал покорять сердца фанатов заклятого врага «мерсисайдцев» – «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» продолжает уверенно идти к своему первую чемпионству за последние 30 лет. «Мерсисайдцы» не проигрывают уже на протяжении 40 матчей в АПЛ. Оформить чемпионство «Ливерпуль» может уже в марте. Это не может не расстраивать оппонентов «Ливерпуля».

Британские СМИ растиражировали потрясающую историю, которая покорила сердца многих.

10-летний болельщик «Манчестер Юнайтед» обратился с просьбой к Юргену Клоппу. Юный болельщик попросил немецкого специалиста не выигрывать АПЛ и прекратить побеждать. Каково же было его удивление, когда ему пришел официальный ответ от Клоппа.

Но обо всем по порядку. Фанат «Ливерпуля», расстроенный успехами заклятого врага, решил попросить Клоппа проиграть.

«Уважаемый Юрген Клопп, меня зовут Дараг. Мне 10 лет. Я болею за «Манчестер Юнайтед» и пишу это письмо, чтобы пожаловаться.

«Ливерпуль» выигрывает слишком много матчей. Если вы победите еще в девяти играх, ваша серия без поражений станет лучшей в истории английского футбола. Это очень грустно для фаната «МЮ».

Поэтому в следующий раз, когда «Ливерпуль» будет играть, пожалуйста, сделайте так, чтобы он проиграл. Вы должны просто позволить другой команде забить. Надеюсь, что убедил вас не выигрывать АПЛ и не побеждать когда-либо еще.

С уважением, Дараг», – написал фанат «Ман Юнайтед».

Ответ Клоппа не заставил себя долго ждать. Вряд ли он удовлетворил Дарага, но 10-летний фанат «МЮ» был просто ошеломлен самим фактом того, что ему ответил сам Клопп.

«Дорогой Дараг,

Во-первых, хочу поблагодарить тебя за твое письмо. Понимаю, что ты написал мне не для того, чтобы пожелать удачи или что-то в этом духе, но всегда приятно читать письма юных болельщиков, несмотря ни на что.

К сожалению, в данном случае я не могу выполнить твою просьбу, по крайней мере, точно не по своему желанию. Как бы сильно ты ни хотел, чтобы «Ливерпуль» проиграл, моя задача – сделать все возможное, чтобы помочь «Ливерпулю» победить, поскольку миллионы людей во всем мире хотят, чтобы это произошло. Поэтому я действительно не хочу их подводить.

К счастью для тебя, мы уже проигрывали ранее, у нас будут поражения в будущем, так как это футбол. Проблема в том, что, когда тебе 10 лет, ты думаешь, что в будущем все останется по-прежнему, прямо как сейчас. Но если есть что-то, что я могу сказать тебе в свои 52 года, то это определенно не тот случай.

Читая твое письмо, я могу с уверенностью сказать, что одна вещь, которая никогда не изменится, – это твоя страсть к футболу и к твоему клубу. «Манчестер Юнайтед» повезло иметь такого фаната, как ты.

Я надеюсь, что, если «Ливерпулю» достаточно повезет, чтобы выиграть больше матчей и даже взять какие-то трофеи, ты не будешь сильно разочарован. Хотя наши клубы – соперники, мы также очень уважаем друг друга. Для меня это и есть футбол.

Береги себя и удачи!» – ответил Клопп.

Реакция юного фаната «МЮ» на фото говорит сама за себя.

Подготовил Теймур Максутов