12 млн зараженных коронавирусом в мире, более тысячи умерших в Бразилии за сутки – ФОТО – ВИДЕО

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Общее число зараженных новым коронавирусом в мире 9 июля превысило 12 миллионов человек, среди них порядка 550 тысяч скончались, выздоровели более 6,5 млн человек.

Такие данные приводит Университет Джона Хопкинса на обновляемой в онлайн-режиме карте COVID-19.

Наибольшее число заражений и смертельных исходов в США – более 3 млн случаев инфицирования и более 132 тысяч смертей.

По данным ВВС, в среду в США выявлено более 60 тыс. новых случаев заражения, что является рекордным показателем для страны с начала пандемии. Ранее самый высокий показатель был зафиксирован 2 июля, когда тест на COVID-19 оказался положительным у 55,2 тыс. человек.

В Калифорнии за сутки было выявлено 10,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заразившихся в штате приблизилось к 284 тысячам. С начала пандемии здесь скончались около 6500 человек. Из-за новой вспышки властям штата пришлось вернуть некоторые карантинные ограничения – закрыто большинство ресторанов, баров, пляжей, а жителям необходимо вновь строго соблюдать правила социального дистанцирования.

Выросло количество новых заражений и в Техасе – там во вторник было выявлено более 10 тыс. новых случаев. Кривая смертности в штате поползла вверх: в среднем там умирают по 47 человек в день.

Серьезной остается ситуация в Бразилии, где активно растет число новых случаев заражения и статистика смертности. На сегодня здесь зарегистрировано более 1,7 млн зараженных и около 68 тысяч смертельных исходов. Однако эксперты отмечают, что реальное число заболевших и умерших может быть в разы больше, поскольку охват населения тестированием на COVID-19 в Бразилии на очень низком уровне, а данные из многомиллионных фавел и вовсе не входят в официальную статистику.

По данным Минздрава Бразилии, которые приводит Газета.ru, только за последние сутки официальная статистика пополнилась более 44 тыс. новых заболевших и 1223 умершими. Выздоровели после заражения свыше 1 млн человек.

Накануне положительный тест на COVID-19 подтвердился и у президента Бразилии Жаира Болсонару, который всегда преуменьшал значение коронавирусной инфекции, называя ее «небольшим гриппом», и выступал против карантинных мер, считая, что они губительны для экономики страны.

Как отмечает ВВС, после оглашения результатов теста Болсонару сказал, что у него слабовыраженные симптомы, и в целом он чувствует себя нормально. Он сравнил вирус с дождем и сказал, что рано или поздно «промокнут все». На самоизоляции находятся и несколько членов правительства страны, ожидая результатов тестирования.

Эпидемиологическая ситуация продолжает усугубляться в Индии, которая 6 июля по числу случаев заражения обогнала Россию и вошла в первую тройку стран мира по масштабам распространения COVID-19. На сегодня, по данным Института Джона Хопкинса, в стране более 767 тысяч случаев заражения и более 21 тысячи смертей.

За последние сутки число выявленных случаев заражения возросло более чем на 24,8 тыс., статистику умерших пополнили 487 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии. Больше всего пострадали штаты Махараштра, Тамилнад, а также столичный округ Дели. Однако, несмотря на рост числа заболевших, в конце июня в Индии началась вторая фаза выхода из режима изоляции.

В России, которая сейчас по числу случаев заражения находится на четвертом месте в мире – около 700 тысяч случаев, более 10 тысяч человек скончались. По официальным данным, за последние сутки выявлено 6509 новых зараженных, умерли 176 человек. Около половины всех смертельных случаев приходятся на Москву.

Согласно данным мировых СМИ, ухудшается ситуация во многих странах Латинской Америки. Как отмечает DW, число случаев заражения коронавирусом в Латинской Америке и странах Карибского бассейна превысило 3 миллиона. Почти половина из них приходится на Бразилию.

Рекордный прирост новых случаев за последние сутки зарегистрировали в Мексике – 6995 заболевших, в общей сложности их более 275 тысяч человек. Число смертельных исходов за сутки выросло на 782, составив в общей сложности более 32 тысяч. Такие данные приводит агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство здравоохранения Мексики.

В Африке выявлено более полумиллиона случаев заражения коронавирусом, сообщила в среду представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти. По ее словам, в 22 странах Африки число заразившихся удвоилось за последний месяц. При этом 43% всех случаев приходится на ЮАР, отмечает DW.

Британские ученые предупреждают о серьезных осложнениях, которые коронавирус может вызывать в работе мозга. Сотрудники Университетского колледжа Лондона описали 43 случая, в ходе которых у пациентов с COVID-19 возникли серьезные неврологические нарушения - инсульт, воспаление, временные дисфункции мозга, бред и психоз.

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Елена Остапенко