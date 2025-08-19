Экосистема Bir была представлена на международной конференции «Ai4 2025»

Первая в Кавказском регионе полностью интегрированная цифровая экосистема Bir была представлена на крупнейшей в Северной Америке отраслевой конференции в сфере искусственного интеллекта «Ai4 2025».

Экосистему на мероприятии представляла делегация в составе: главного директора по управлению данными PASHA Holding Валеха Набиева, руководителя Департамента развития экосистемы Bir Мехди Асланова, руководителя Офиса по управлению данными банка Сеймура Шабанлы, а также руководителя Департамента аналитики экосистемы Bir Шахрияра Мамедли.

Проводимая с 2018 года конференция в этом году состоялась в Лас-Вегасе. В форуме приняли участие более 8000 участников из 85 стран. Темой мероприятия стало «Применение искусственного интеллекта в бизнесе, этические аспекты и перспективы дальнейшего развития». В рамках программы обсуждались вопросы управления данными, а также применения искусственного интеллекта в образовании, финансовом секторе, здравоохранении и государственном управлении.

Валех Набиев выступил на конференции с докладом на тему «Управление данными в эпоху искусственного интеллекта», представив подход и опыт экосистемы Bir в этом направлении: «Экосистема Bir обладает уникальным опытом в области применения искусственного интеллекта. Для этого у нас есть стратегия и профессиональная команда. Экосистема объединяет ведущие компании страны, обладающие высокой экспертизой. В настоящее время наша деятельность направлена не только на отдельные проекты, но и на масштабируемую AI-трансформацию. Наша стратегия охватывает всё: от руководящего состава до единого видения и общих принципов, а также предполагает гибкие инновации внутри команд. Мы рассматриваем управление данными не как инструмент контроля рисков, а как ключевой мост для быстрого и надёжного внедрения искусственного интеллекта. Такой подход обеспечивает устойчивое и безопасное развитие AI-проектов в экосистеме, от автоматизации клиентских сервисов до повышения операционной эффективности».

Одно из наиболее авторитетных мировых мероприятий в области искусственного интеллекта также предоставило делегации экосистемы Bir ценные возможности для установления международных контактов, обмена опытом и развития сотрудничества.

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны – Birbank, Birmarket, m10 и MilliÖn.

Одновременно экосистема сотрудничает со стратегическими партнёрами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнёров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырёх ключевых концепциях экосистемы – Единый вход, Единый бонус, Единый платёж и Единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.

