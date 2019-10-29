Возраст берет свое: папарационный снимок Моники Беллуччи шокировал поклонников – ФОТО

Снимок 55-летней итальянской кинодивы Моники Беллуччи шокировал поклонников звезды по всему миру.

В свои 55 лет М.Беллуччи остается эталоном мировой красоты, которой восхищаются еще и потому, что, по словам актрисы, она не делает ничего особенного в плане ухода за собой, впрочем, как и не прибегает к услугам пластических хирургов, как это делают практически все представительницы киноиндустрии.

И если на страницах глянца и красных дорожках М.Беллуччи всегда выглядит ослепительно, то снимок актрисы, сделанный папарацци на пути звезды в римский аэропорт, показал, что возраст все-таки берет свое, хотя многие пользователи социальных сетей сошлись во мнении, что нижеприведенный кадр был снят с неудачного ракурса, именно поэтому кинодива и выглядит постаревшей.

Руки, шея, осунувшиеся щеки – вот, что первым делом выдает возраст любой женщины, и, как видно по снимку, актриса реально не прибегает к такой популярной среди ее коллег пластической хирургии и омолаживающим уколам красоты.

Так актриса выглядела на недавнем мероприятии, организованном в Риме Американской академией кинематографических искусств и наук и прошедшем в римском дворце Барберини, вызвав восторг поклонников и представителей международных СМИ – на эвентах суперзвезда прекрасно знает свои выгодные ракурсы, позируя фотографам и продолжая восхищать своей красотой.

А это профессиональные фотокадры, сделанные с участием итальянской кинодивы для российского глянцевого издания «Numero», вышедшего на днях – однозначно, здесь не обошлось без фоторедакторов, к услугам которых прибегают практически все знаменитости вне зависимости от возраста.

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Ф.В, Г.Р.