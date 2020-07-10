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Врача-насильника Оганесяна отправили в колонию на 10 лет

Сегодня в 09:30 ~ 1 минута на чтение 154
Врача-насильника Оганесяна отправили в колонию на 10 лет
В Петербурге Ленинский суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима анестезиолога Армена Оганесяна. 
 
Он признан виновным в изнасиловании нескольких пациенток, которым провели операции под общим наркозом, сообщила объединенная пресс-служба судов, передает Interfax.
 
Врачу вменили шесть эпизодов изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
 
Помимо срока в колонии суд запретил ему в течение шести лет заниматься врачебной деятельностью и назначил ему еще один год ограничения свободы, в течение которого он не сможет покидать свой муниципальный округ. С осужденного суд взыскал две компенсации морального вреда по 70 000 рублей.
 
Суд и следствие установили, что Оганесян насиловал пациенток в городском консультативно-диагностическом центре "Ювента". Среди потерпевших были несовершеннолетние.
 
О задержании врача стало известно в декабре 2018 года. Тогда в СК заявили, что "в одном из государственных бюджетных учреждений здравоохранения подозреваемый, воспользовавшись беспомощным состоянием трех пациенток 1997, 2001 и 2002 годов рождения, находившихся в палате после операций с применением общего наркоза, поочередно совершил в отношении двух потерпевших насильственные действия сексуального характера, а третью изнасиловал".
 
Врач тогда вину не признал.
 
Источник: Interfax

 

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