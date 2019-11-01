ВС Армении из снайперских винтовок обстреляли позиции азербайджанской армии

Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток 22 раза нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селe Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ферехли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района и безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции армии Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Карвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов Азербайджана.

Тимур Рзаев, Г.Р.