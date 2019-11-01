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ВС Армении из снайперских винтовок обстреляли позиции азербайджанской армии

Сегодня в 11:12 ~ 1 минута на чтение 107
ВС Армении из снайперских винтовок обстреляли позиции азербайджанской армии
Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток 22 раза нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.
 
Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селe Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ферехли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района и безымянных высотах на территории Гядабейского района.
 
Позиции армии Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Карвенд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов Азербайджана.
 
Тимур Рзаев, Г.Р.
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